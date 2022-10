GEMEENTERAAD. Vooruit: “Extra budget van 800.000 euro is slag in gezicht van Lummense gezinnen die moeilijk hebben”

Lummen

Besparen: Bij het begin van de gemeenteraad legden cd&v’ers Johan Quintens en Marie-Claire Serwy de eed af. Zij vervangen partijgenoten Axel Geerts en Chelsea Nshuti die een tijdje in het buitenland studeren. Op het einde van de zitting legde Bart Vissers de eed af en hij wordt de nieuwe algemene directeur voor een proefperiode van 12 maanden. Daarna gaf schepen van Financiën Dirk Snyers (cd&v) meer uitleg over de vijfde aanpassing van het meerjarenplan. “We gaan besparen door ’s avonds zelfs de noodzakelijke verlichting in onze gebouwen te doven. Tegen 2030 zal onze openbare verlichting voor 100 procent met led gebeuren en in het centrum kiezen we voor zuinigere kerstverlichting. De buitenschoolse kinderopvang centraliseren we tijdens vakantieperiodes in de meest energiezuinige gebouwen, dus in Linkhout en Meldert”, aldus Snyers. Raadslid Birgitt Carlier (Vooruit) reageerde dat een extra budget van 800.000 euro een slag in het gezicht is van de Lummense gezinnen die het moeilijk hebben. “Ik denk dat er meer mensen steun nodig zullen hebben omdat ze hun facturen niet kunnen betalen”, zei Carlier. Schepen van Sociale Zaken Heidi Lamotte (cd&v) repliceerde dat dit momenteel nog niet voelbaar was. “Er wordt proactief op ingezet en elk dossier wordt grondig bestudeerd. Tijdens de volgende zitting geef ik daarover een toelichting”, vertelde Lamotte.

Vuilnisbakken: Volgens burgemeester Luc Wouters (cd&v) staan er nu 15 verschillende soorten vuilnisbakken verspreid over Lummen. “We willen de afvalinzameling op het openbare domein optimaliseren en streven naar uniformiteit in de centra met kwalitatieve vuilnisbakken. We krijgen subsidies van Limburg.net en Voor de levering werden 7 firma’s aangeschreven”, schetst Luc Wouters.

Riolering: De rioleringsgraad van Lummen bedraagt 72,39 procent, het tweede laagste van Limburg. Maar op meerdere plaatsen wordt nu gewerkt. Luc Wouters: “In Gestel wordt er volop gewerkt. Binnenkort ligt in dat gehucht overal een gescheiden rioleringsstelsel en dan zijn alle wegen vernieuwd met energiezuinige led-verlichting. Ook in de Zonne- en een deel van de Oostereindestraat wordt momenteel gewerkt en in 2025 wordt de rest van die laatste straat aangepakt. Dat gebeurt samen met de Molem-, Acacia-, Steen, - Berken- en Kraaibergstraat.