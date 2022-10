Genkenaar slaat ex-vriendin bewusteloos voor ogen van 14-jarige dochter: 4 jaar cel en contactverbod

“Ik heb hem een kans gegeven, maar het ging gewoon niet meer. Ik heb hem dan maar gezegd dat het gedaan was en dat ik zijn spullen naar zijn thuis zou brengen. Maar niet veel later heeft hij mijn gezin kapotgemaakt door wat hij gedaan heeft”, zo sprak de vrouw vorige maand voor de Tongerse rechter. Ze verwees daarbij naar de gruwelijke feiten die op 26 november 2021 plaatsvonden. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen en drong die dag via het vliegenraam het appartement van zijn ex-vriendin binnen.

Bewusteloos

Hij spuwde haar in het gezicht en eiste een gesprek, maar rustig verliep dat niet. De man haalde al snel agressief uit. “Hij nam haar vast, deelde enkele rake klappen uit en riep dat hij haar kapot zou maken”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Hij bleef maar slaan, tot de jongste dochter uit haar slaapkamer kwam gelopen en tussenbeide kwam. Ondertussen was mijn cliënte al bewusteloos. Het appartement hing vol bloed. Haar gezicht was volledig gehavend.” Het slachtoffer heeft door de feiten littekens in haar gezicht, zwarte vlekken voor haar ogen, een neusfractuur en is nog steeds arbeidsongeschikt. De vrouw krijgt een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro.

Haar dochters krijgen bedragen van 500 en 750 euro. “Ik heb gezien hoe mijn mama in elkaar geslagen werd. Ik heb de ambulance gebeld en haar bloed opgekuist. Als veertienjarig meisje wil je zoiets niet meemaken”, zo sprak het jongste meisje tijdens de behandeling van de zaak.

4 jaar met uitstel

De Tongerse rechter veroordeelde de veertiger tot een celstraf van 4 jaar en een geldboete van 1.600 euro, beide met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij een begeleiding volgen voor zijn agressieproblematiek en moet hij zich houden aan een contactverbod met zowel zijn ex als haar kinderen. “Hij moet wel beseffen dat hem hierbij de allerlaatste kans wordt gegeven om zijn leven verder op de rails te houden”, zo gaf de rechter nog mee in het vonnis.

De man heeft dan ook al een uitgebreid strafblad met veroordelingen voor diefstal, slagen en verwondingen, bedreigingen en inbreuken op de wapen- en drugswet.