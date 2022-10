Van de snelste tijd tot de oudste finisher: de Ironman van Hawaï in cijfers

Jan Frodeno (midden) won in 2019 de Ironman van Hawaï in een nieuw parcoursrecord — © EPA-EFE

Na drie jaar geduld is het vandaag eindelijk weer tijd voor de hoogmis van het triatlon: de Ironman van Hawaï. Om 18u25 Belgische tijd duiken de vrouwen in het water van de Stille Oceaan, zaterdag volgen de mannen. Als opwarmertje hebben we de moeder aller triatlons samengevat in een aantal cijfers.

226 kilometer en 255 meter

Dat is de totale afstand die de triatleten in Hawaï zullen moeten afleggen. Een Ironman triatlon over de volledige afstand omvat 3.860 meter zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer (een marathon) lopen.

7 uur, 51 minuten en 13 seconden

Het fabelachtige parcoursrecord dat de Duitser Jan Frodeno, de GOAT van het triatlon, drie jaar geleden bij de vorige editie in Hawaï neerzette. Het zwemrecord staat op 00:46:29 (Jan Sibbersen), het fietsrecord op 04:09:06 (Cameron Wurf) en het looprecord op 02:39:45 (Patrick Lange). Fabelachtige tijden, zeker in de uitdagende omstandigheden van Hawaï. Het parcoursrecord bij de vrouwen is in het bezit van de Zwitserse Daniela Ryf (8 uur, 26 minuten en 18 seconden).

17 uur

Dat is de maximum tijd die een deelnemer mag doen over de Ironman van Hawaï om te mogen finishen op de legendarische Ali’i Drive. Wie die chrono overschrijdt wordt onverbiddelijk uit de race gezet. Zo kwam in 2015 de 82-jarige (!) Japanner Hiromu Inada amper 5 seconden te laat over de streep en kreeg hij een DNF achter zijn naam.

85 jaar

Gelukkig gaf Hiromu Inada niet op. Drie jaar later, in 2018, haalde de Japanner het wel. Inada eindigde in 16 uur en 53 minuten en werd op zijn 85e de oudste finisher ooit in Hawaï.

Hiromu Inada — © AFP

14 jaar

Op zijn veertiende werd Rodkey Faust in 1982 dan weer de jongste finisher ooit van de Ironman van Hawaï. Een record dat nooit meer gebroken zal worden aangezien de leeftijdslimiet ondertussen al een tijdje op 18 jaar ligt.

45 jaar

Dat is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers die vandaag en zaterdag aan de start komen.

29 seconden

Het kleinste verschil ooit tussen de nummer één en de nummer twee op Hawaï. In de legendarische editie van 1982 leek de studente Julie Moss onverwacht op weg naar de zege toen ze met de meet in zicht volledig instortte. Terwijl Moss op handen en voeten naar de finishlijn kroop, werd ze alsnog voorbijgestoken door Kathleen McCartney, die niet eens doorhad dat ze won. Het meest nipte duel bij de mannen vond een jaar later plaats toen Dave Scott en Scott Tinley een heroïsch duel uitvochten dat met 33 seconden verschil beslecht werd in het voordeel van die eerste.

15 triatleten

Dat was het aantal deelnemers aan de allereerste Ironman van Hawaï op 18 februari 1978. Twaalf atleten zouden uiteindelijk de finish halen. De Amerikaanse militair Gordon Haller werd de eerste winnaar in 11 uur en 46 minuten.

5.147 triatleten

Dat is het recordaantal deelnemers dat dit jaar aan de start staat van de 44e editie. Meer dan dubbel zo veel deelnemers als het record uit 2018 (2.472 startnummers). Dat heeft uiteraard alles te maken met de corona-pandemie waardoor de Ironman van Hawaï niet doorging in 2020 en 2021, maar de kwalificaties wel gewoon bleven lopen. 46% van de starters komt uit Europa. In totaal staan er 92 verschillende nationaliteiten op de startlijst.

© EPA

166 Belgen

Onder die 5.147 triatleten zijn ook 166 Belgische deelnemers. Uiteraard ook een record. Ons land vaardigt wel veel meer mannen (144) dan vrouwen (22) af naar Kona. Die verhouding is ooit veel evenwichtiger geweest.

3 wereldtitels

België heeft drie wereldtitels op zijn palmares. In 1996 zwom, fietste en liep Luc Van Lierde zich in de geschiedenisboeken door als eerste Europeaan de Ironman Hawaï te winnen. Drie jaar later deed hij dat kunststukje nog eens over. In 2013 bezorgde Luc Van Lierde’s pupil Frederik Van Lierde - geen familie trouwens - België een derde wereldtitel.

Luc Van Lierde — © IMAGEGLOBE

8 wereldtitels

Paula Newby-Fraser is de meest succesvolle atleet (m/v) ooit in Hawaï. De Zimbabwaanse schreef in de jaren ‘80 en ‘90 de meest iconische triatlon maar liefst acht keer op haar naam. Bij de mannen wordt het record gedeeld door aartsrivaal Dave Scott en Mark Allen (zes keer).

750.000 dollar

Het totale prijzengeld dat op de Ironman van Hawaï wordt uitgedeeld bedraagt 758.000 euro. Dat wordt gelijkwaardig verdeeld onder de top-vijftien bij de mannen en de vrouwen. De winnaars krijgen elk 125.000 dollar bruto (126.000 euro).

10.000 calorieën

Iedere deelnemer zal tijdens de Ironman van Hawaï zo’n 7.000 tot 10.000 calorieën verbruiken. Een normale dagverbruik van een gemiddelde mens is zo’n 2.000 à 2.500 calorieën.

75% luchtvochtigheid

De temperatuur in Kona zal straks pieken tot 30 graden. Het wordt geen extreem warme editie, want de thermometer wees in het verleden al tien graden meer aan. Ook de strakke oceaanwind, die het parcours van Hawaï zo lastig maakt, zal best meevallen in vergelijking met andere jaren. De luchtvochtigheid van 75% zal de atleten dan weer wel tot het uiterste drijven.