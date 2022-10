Zoutleeuw

Aimé Coenen is 76 jaar maar aan rusten is hij bijlange nog niet toe. Reizen is zijn passie en dat wil hij blijven doen tot aan het einde van zijn leven. Zopas keerde hij terug van een expeditie naar Spitsbergen, Noordoost-Groenland en IJsland. “De cirkel van de poolgebieden is nu volledig rond”, zegt een tevreden Aimé.