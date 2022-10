Estland stelt onderwaterbewaking pijpleidingen door NAVO voor

Na de aanvallen op de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 heeft de Estse defensieminister Hanno Pevkur gepleit voor een onderwaterbewaking door de NAVO en een betere informatie-uitwisseling. “De NAVO doet al jaren aan ‘air policing’, of luchtruimbewaking, boven de Oostzee”, aldus Pevkur aan Die Zeit. “We willen nu ook nadenken over ‘sub policing’, dus onderwaterbewaking.”

In de lucht en op land verloopt de informatiegaring van de NAVO goed, maar de alliantie heeft volgens de minister te weinig informatie over wat zich onder het water afspeelt, en dan vooral in de diepte. “Wat de zeeën betreft, weten we enkel wat aan de oppervlakte gebeurt. Daaronder wordt het moeilijk”, zei de Estse minister Pevkur. Zweden en Finland, twee landen die NAVO-lid willen worden, zijn volgens hem op dat vlak goed uitgerust. Pevkur hoopt dan ook dat ze deze informatie in de toekomst meer kunnen delen met de NAVO.

Pevkur kreeg ook de vraag wie achter de explosies aan de pijpleidingen zou zitten. “We moeten natuurlijk het onderzoek afwachten, want we hebben nog geen bewijzen. Maar de enige staat die belang heeft bij de sabotage, is Rusland”, zei hij. Rusland wees die beschuldigingen eerder al af als “absurd”. Volgens Moskou zit Washington achter de sabotage.