Man levensgevaarlijk gewond bij vechtpartij op straat in Wijchmaal: drie verdachten opgepakt

In Wijchmaal is woensdagnamiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij op straat. Het gevecht begon in de Achtzalighedenstraat. Met veel kabaal liepen vier vechtersbazen richting Kapelstraat. Daar zeeg het slachtoffer in kritieke toestand neer.

De Achtgezusterenstraat is afgesloten voor onderzoek. — © Geert Van Baelen

Politie Kempenland heeft drie verdachten in de boeien geslagen. Het slachtoffer kreeg rake klappen. De politie vond een stevige paal in de buurt. Dit doet vermoeden dat het slachtoffer werd neergeknuppeld.

De bewoners werden naar buiten gelokt door de roepende en vechtende mannen. De politie is met meerdere politievoertuigen naar de Achtzalighedenstraat gesneld. De straat is met een politielint afgesloten voor onderzoek. Het gevecht vond plaats in een rustige woonbuurt in de omgeving van campus Sint-Elisabeth.

De aanleiding van de twist is nog niet bekend. De ambulancedienst Ambuce Peer heeft het slachtoffer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later meer.