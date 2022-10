Maaseikenaar (22) achtervolgt ex-vriendin en slaat groepje jongeren in elkaar: 15 maanden cel

Een Maaseikenaar (22) krijgt een celstraf van 15 maanden met uitstel voor de achtervolging van zijn ex en het in elkaar slaan van een groepje jongeren.

Na een relatiebreuk kwam de ex-vriendin van de twintiger op 14 juni 2021 nog enkele persoonlijke spullen ophalen in de woning van zijn moeder. Toen ze terug vertrok werd ze op de Europalaan in Genk plots door haar ex achtervolgd. “Nadat de man teken had gedaan, stopten ze allebei op de pechstrook. Er ontstond een discussie en hij gaf haar enkele rake slagen”, aldus de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak.

Op 7 februari 2022 liet de man opnieuw van zich horen tijdens een discussie met drie jongeren aan een bushalte. “Hij dacht dat ze ‘fuck you’ naar hem riepen toen hij langsreed. Hij is teruggedraaid en omdat die jongens terug een grote mond opzetten, is mijn cliënt uitgestapt en heeft hij enkele slagen uitgedeeld”, aldus zijn raadsman. Een van de jongeren had verwondingen aan zijn hoofd.

Vrijspraak

De man moest zich verder ook verantwoorden voor feiten van geweld ten aanzien van enkele inspecteurs, toen hij onderworpen werd aan een verkeerscontrole door politie Maasland. De man testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs inleveren. “Maar toen werd het zwart voor zijn ogen. Hij vluchtte tegen een hoge snelheid weg en hij reed in op de controlepost. De agenten konden nog nipt wegspringen”, aldus de raadsman van de betrokken inspecteurs.

Volgens de rechter zijn deze feiten niet bewezen. “Uit camerabeelden blijkt dat meneer tijdens een controle door de politie wegreed en dat de inspecteur die naast de wagen stond, in een reflex een stap achteruit zette. Het handelen van beklaagde kan niet gekwalificeerd worden als een aanval. Wat betreft het negeren van een bevel van de politie werd hij reeds veroordeeld door de politierechtbank.” De correctionele rechter sprak hem dan ook vrij voor de feiten van geweld.

Voor de slagen aan zijn vriendin en aan de jongeman aan de bushalte krijgt hij wel een celstraf van vijftien maanden met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem. Zijn ex-vriendin krijgt een schadevergoeding van 686 euro.