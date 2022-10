Net wanneer de Clasico voor de deur staat: Andreas Christensen vergroot blessurezorgen bij Barcelona

Andreas Christensen heeft dinsdagavond in het Champions Leagueduel tegen Inter (1-0 verlies) een blessure aan de ligamenten van de enkel opgelopen, zo bevestigt FC Barcelona.

De Deense verdediger viel na 58 minuten uit. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur is maar voor Barça is het alvast een nieuwe opdoffer. De Catalanen missen door blessures achterin ook al Ronald Araujo, Jules Koundé en Hector Bellerin. Voor coach Xavi schieten centraal alleen Gerard Piqué en Eric Garcia over.

Dit weekend speelt Barcelona in La Liga tegen Celta Vigo waarna volgende week de terugwedstrijd tegen Inter geprogrammeerd staat, enkele dagen later gevolgd door de Clasico tegen Real Madrid.