Van Rihanna tot Lady Gaga: zij laten hun striemen zien. Maar wat zijn striae? En kan je er iets aan doen?

Je kunt geen sociale media openen zonder op foto’s te botsen van vrouwen die hun lichaam tonen zoals het is. Met bubbels, vlekjes, en opvallend veel strepen. Striemen zijn de normaalste zaak ter wereld, en dat is ook de boodschap van de bodypositivitybeweging. Die plaatst onze striae onder de zoomlens, besprenkelt ze met glitter en versiert ze met tatoeages. Een eerste stap in het proces om onze strepen echt te aanvaarden? En wat zijn dat nu eigenlijk, striemen? Kan je er überhaupt iets aan doen?