Coach Felice Mazzu en Jan Vertonghen bewaren de rust bij geplaagd Anderlecht: “Het moet lukken met deze staf en deze spelers”

Anderlecht wil even ademhalen in deze crisistijden. Na de 4 op 6 in de Conference League ligt er minder druk op de partij tegen West Ham dan op de competitiematch van zondag tegen KV Mechelen. Toch mag het ook geen pandoering worden. Coach Felice Mazzu en Jan Vertonghen bewaren de rust: “Misschien wordt dit de match van de ommekeer.”

Als de druk stijgt, dan staan de leiders op. Coach Felice Mazzu werd op de persconferentie voor West Ham geflankeerd door Jan Vertonghen (35). Ze stonden schouder aan schouder na de storm van kritiek die opstak sinds Anderlecht maar 13 op 30 haalde in de competitie. “Ik had me mijn start bij Anderlecht natuurlijk anders voorgesteld”, aldus Vertonghen. “Maar er zit toch een positieve opwaartse lijn in ons spel.”

Voelen jullie het mes op de keel na de 0-1-nederlaag tegen Charleroi?

Mazzu: “Er was veel kritiek na het verlies tegen Charleroi, maar zo gaat dat nu eenmaal in het leven. Je moet kunnen omgaan met diegenen die je werk analyseren. Zelf sta ik open voor al die meningen, maar ik heb ook het recht om niet akkoord te gaan. Ik blijf op dezelfde manier werken met mijn spelersgroep, waarmee ik een heel goeie connectie voel.”

Vertonghen: “Het is goed dat we Europees spelen en direct een nieuwe match hebben na die nederlaag tegen Charleroi. Anders duren die weken wel héél lang. We hebben nu nood aan een goed resultaat, want tegen Charleroi vond ik al dat we meer verdienden. We moesten daar vooral onze kansen afmaken, dan was er meer ruimte gekomen en konden we een beter resultaat neerzetten.”

Mazzu: “De groep is positief. Tegen Charleroi zagen we al een hogere intensiteit, we creëerden kansen, we hadden balbezit... Ik weet dat veel mensen niet geloven dat Anderlecht tegen West Ham iets kan neerzetten, maar ik voel de goesting van de spelers om iets te tonen. We hebben een déclic nodig om te scoren. We zijn heus in staat om ook tegen zo’n tegenstander iets te tonen.”

Coach Mazzu in overleg met Vertonghen, een man van vele oorlogen. — © BELGA

Tegen Charleroi liepen de frustraties hoog op. Het publiek was boos en ook bij de spelers werd er gefoeterd. Jij deed dat ook, Jan.

Vertonghen: “Dat is normaal als het niet loopt, hé. Zeker als je beseft dat je de betere ploeg bent. Maar de frustraties zouden nog groter zijn mocht het gevoel bestaan dat we niet beter zouden kunnen. Dat is zeker niet het geval. Ik trof bij Anderlecht een heel toffe groep aan met veel jonge gasten, die supergoed kunnen voetballen. Alleen hebben die jongens sturing nodig, zoals ik dat ook nodig had indertijd. Ik probeer hen dus te gidsen. Het is nu wachten op een goed resultaat om dan op hetzelfde elan door te gaan, maar dat moet lukken met deze staf en deze spelers.”

Felice, het moet deugd doen om de steun van de groep en van het bestuur te voelen.

Mazzu: “Ik voel die steun zeker, maar ik wil dat niet te hard benadrukken. Als je dat wekelijks moet doen, blijft dat niet duren. (lacht) Het belangrijkste is dat we consequent blijven werken, eerlijke analyses maken en de jongens elke week beter proberen te maken. Dan zullen we zien wat de toekomst brengt.”

Vertonghen: “Jullie zien niet alle trainingen, maar ik kan zeggen dat er erg scherp getraind wordt. Er is ook geen gebrek aan vechtlust. In de wedstrijden die ik tot nu toe speelde – Silkeborg, OH Leuven, Boekarest, Kortrijk, Charleroi – gingen we de strijd aan.”

Soms wordt geopperd om het 3-5-2-systeem aan te passen. Offensieve spelers als Duranville en Amuzu renderen niet als wingback.

Vertonghen: “Kijk, ik heb de laatste tien jaar héél veel in een 3-5-2 gespeeld, zowel bij de Rode Duivels en Tottenham als bij Benfica. Telkens had ik daar goeie ervaringen mee. Dat is echt een systeem dat we ook moeten aankunnen. Ik begrijp wel dat de wingback voor jongens als Amuzu en Duranville een moeilijke positie is, maar daarom is het goed dat ik in hun rug kan spelen en hen kan helpen. Zo kunnen we evolueren.”

Er wordt vaak gezegd dat de kern van Anderlecht zwakker is dan die van vorige seizoen. Zirkzee, Kouamé, Cullen en Gomez weg: dat is veel kwaliteitsverlies.

Mazzu: “Het is niet mijn rol om te vergelijken met vorig jaar. Ik wil me nergens achter verschuilen. Ik ben liever nederig en heb vertrouwen in mezelf.”

Vrezen jullie niet dat het geduld van het publiek helemaal zal op geraken als het tij niet snel wordt gekeerd? Ze schreeuwden zondag “Shame on you!”.

Vertonghen: “In mijn ervaring zijn Europese avonden anders. De verwachtingen van het publiek zullen tegen West Ham wel gematigder zijn, wat niet wegneemt dat we willen winnen. Ik ben ervan overtuigd dat de fans opnieuw achter ons zullen staan. Ik kijk echt uit naar die match. Het is zo’n partij waaruit we veel kunnen leren en fysiek sterker kunnen worden.”

Mazzu: “Extern leeft het gevoel dat de match van zondag tegen Mechelen belangrijker is en dat wij in deze Europese competitie even kunnen ademhalen, maar in de huidige context moeten we elke partij aangrijpen om progressie te boeken en vertrouwen op te doen.”

Zondag gingen Vertonghen, Refaelov en co. nog in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Charleroi. — © BELGA

West Ham pakte al 6 op 6 in deze groep, maar staat pas vijftiende in de Premier League. Hoe hoog moeten we ‘The Hammers’ inschatten?

Vertonghen: “Ik heb West Ham altijd beschouwd als een slapende reus. De club heeft een grote aanhang, investeert héél veel in de kern, maar kon zich in Engeland nooit helemaal doorzetten. Nochtans zou het die top zes echt moeten kunnen aanvallen.”

Mazzu: “Als je ziet dat ze voor zo’n 150 miljoen aan transfers deden… We zullen niet alleen geconfronteerd worden met een fysiek sterke tegenstander, maar ook met een rivaal die technisch sterk is.”

Vertonghen: “Of West Ham echt de Conference League kan of wil winnen, weet ik niet. In mijn ervaring zijn ze in Engeland alleen geïnteresseerd in de Premier League en de Champions League.”

Anderlecht eert voor de match de ploeg van 1976, die Europa Cup II won tegen West Ham. Valt dat nog voor te stellen, een Belgische ploeg die met een Europese beker zwaait?

Vertonghen: “De tijden zijn veranderd, hé. Ikzelf ken die namen van de spelers van toen nog wel, maar ook niet veel meer dan dat. Mijn vroegste voetbalherinnering zijn de paninistickers van de jaren 1993 en 1994. (lacht) Die heb ik nog allemaal. Voor de jongere ploegmaats zal het dus nog moeilijker zijn om te beseffen dat een Belgisch team ooit zo’n successen boekte, maar oké… We moeten blijven streven naar vooruitgang. Daarom is het ook mooi wat Club Brugge laat zien in de Champions League. Dat is alleen maar goed voor het Belgisch voetbal en op zulke momenten steun ik hen ook, zoals ik alle Belgische teams in Europa steun. Het kan ons alleen maar motiveren om ooit ook weer in die positie te komen.”