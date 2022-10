Nog maar keuze uit twee energieleveranciers in Brussel

Brusselaars die een nieuw contract willen afsluiten voor de levering van elektriciteit of aardgas, kunnen nog maar terecht bij twee leveranciers. Enkel Engie Electrabel en TotalEnergies zijn nog actief in onze hoofdstad. De rest heeft Brussel verlaten, wegens een te moeilijke markt.

Woensdag meldde Bolt dat het - tijdelijk - geen nieuwe klanten meer aanneemt in Brussel. De klantenstop geldt ook voor Wallonië. Bestaande klanten worden wel nog bediend.

Dat maakt dat de lijst van leveranciers in Brussel verder uitdunt. Er resten volgens de website van regulator Brugel enkel nog Engie Electrabel, TotalEnergies en Luminus. Die laatste was in Brussel actief via MediaMarkt. Maar bij Luminus zelf klinkt het dat dat niet meer het geval is, en er geen nieuwe klanten meer worden aanvaard.

Resultaat: Brusselaars die op zoek zijn naar een nieuwe leverancier kunnen enkel nog terecht bij Engie Electrabel en TotalEnergies. Er is ook nog Brusol EnergyVision, maar dat levert enkel elektriciteit aan wie zonnepanelen heeft liggen. Andere leveranciers - bijvoorbeeld Eneco - leveren ook nog stroom en gas in Brussel, maar enkel nog voor bestaande contracten.

Brugel, de Brusselse regulator voor de energiemarkt, spreekt over een “problematische” situatie. “Minder leveranciers betekent minder concurrentie in Brussel”, aldus woordvoerster Adeline Moerenhout. “We hebben al geadviseerd om de markt aantrekkelijker te maken.”

Moeilijke markt

Volgens FEBEG, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, is Brussel een moeilijke markt voor energieleveranciers. Zo moeten bedrijven er contracten van drie jaar aanbieden. Leveranciers draaien er ook op voor wie zijn factuur niet betaalt. Wie een contract van een wanbetaler wil stopzetten, moet in Brussel langs bij de vrederechter. “‘Dat duurt makkelijk anderhalf jaar”, zegt algemeen directeur Marc Van den Bosch.

Energieleverancier Engie is alvast van plan in Brussel actief te blijven. “Engie wil actief blijven in de drie regio’s”, aldus woordvoerster Hellen Smeets. “Maar Brussel is inderdaad een uitdagende markt.”

Wat de prijzen betreft, scoort Brussel alvast niet slechter dan Vlaanderen of Wallonië. Uit cijfers van de federale regulator Creg blijkt dat de gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs in Brussel in september op jaarbasis 2.041 euro bedroeg voor een gemiddeld gezin. Dat is zelfs goedkoper dan Vlaanderen (2.072 euro) en Wallonië (2.245 euro). De Brusselse factuur telt minder distributiekosten en verplichtingen wegens groenestroomcertificaten. Voor aardgas is de jaarfactuur van een gemiddeld gezin in Brussel (2.970 euro) duurder dan Vlaanderen (2.889 euro) , maar goedkoper dan in Wallonië (3.093 euro).