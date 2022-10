Bpost verdubbelt sorteercapaciteit voor e-commerce

De bpostgroup wil de komende 5 jaar een “internationale industriële kampioen worden met verankering in België”. De nieuwe sorteermachine in Antwerpen is vooral een antwoord op de veranderende marktomstandigheden.

Vanaf oktober is het eerste deel van de zogenaamde pakketsorteermachine (PSM) volledig operationeel. De combinatie van een bestaande met een nieuwe machine, zorgt ervoor dat sorteercapaciteit groeit van 9.000 pakjes naar 20.000 pakjes per uur.

Om tijdens de bouw van de nieuwe machine geen sorteercapaciteit te verliezen, werd de opbouw in twee fases gesplitst. Het tweede deel van de nieuwe machine is volgend jaar klaar voor gebruik.

Het sorteercentrum “Antwerpen X” van bpost werd de afgelopen jaren reeds sporadisch aangepast aan de daling van de brievenpost en een stijging van de pakjes. Het gebouw werd ook uitgebreid met 2.000 vierkante meter en er kwamen 19 nieuwe vrachtwagenkades bij.

In het sorteercentrum is er de nodige aandacht voor duurzaamheid. Er is LED-verlichting, er staan zo’n 3.700 zonnepanelen op het dak en het afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt. De vloot wordt gradueel elektrisch gemaakt. Dat alles moet het bedrijf positioneren als voorkeurspartner in de logistieke en e-commerce sector.

Dirk Tirez, CEO van de bpostgroup, stelt dat de prognoses voor de onlinehandel niet slecht, maar ook niet rooskleurig zijn. De vette coronajaren zijn met andere woorden voorbij. Het consumentenvertrouwen is niet meer wat het was, mede door de energieprijzen. “Die tegenwind blijft een bron van onzekerheid voor ons als bedrijf. Maar ik ben er van overtuigd dat we op het juiste pad zitten”, aldus de CEO.

Groei in Europa en Noord-Amerika

“We willen in België een nog meer prominente plaats innemen in de e-commerce logisitiek”, gaat Tirez verder. “Tegelijkertijd willen we een sterke postoperator blijven en zetten we in op groei in Europa en Noord-Amerika.”

Om dat doel te bereiken breidt bpost zijn netwerk verder uit. Dit jaar werden er al meer dan honderd pakjesautomaten geplaatst in heel het land. Volgend jaar komen daar nog zeventig pakjesautomaten bij, onder andere in de treinstations. Iedereen kan nu ook, in heel België, pakjes meegeven met de postbode aan de deur.

De nieuwe sorteermachine is volgens Tirez geen antwoord op de komst van Amazon naar Antwerpen. “We werken nog altijd goed samen met Amazon. Ze zijn vandaag nog altijd een klant.”