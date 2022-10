Autobestuurder spuwt in gezicht van fietser en riskeert werkstraf maar ontkent

Een man riskeert een werkstraf van 85 uur omdat hij een fietser in het gezicht spuwde in Tongeren. Zelf ontkent hij de feiten en stelt hij dat hij diegene is die werd aangevallen.

De feiten dateren van 22 mei 2020 en gebeurden op de Hasseltsesteenweg in Tongeren. “Mijn cliënt reed voorbij de voertuigen aan het rode licht”, aldus de raadsman van het slachtoffer, tevens een agent uit de politiezone. “Dat was niet naar de zin van de beklaagde. Hij reed op zijn beurt mijn cliënt, die met de fiets was, rakelings voorbij en parkeerde zich vervolgens op de fietsstrook. Hij stapte uit, begon te roepen en te tieren. Uiteindelijk stonden ze allebei neus aan neus.” De feiten gebeurden in volle coronacrisis, wat het volgens de advocaat van het slachtoffer nog erger maakt. “Met de afstandsregels werd geen rekening gehouden. Hij spuwde zelfs een fluim in het gezicht van mijn cliënt. Nadien gaf hij hem een duw en beschadigde hij zijn fiets.” De fietser vraagt daarom een schadevergoeding van 750 euro.

Speekselsporen

De autobestuurder ontkent met klem de beschuldigingen en zegt dat hij het slachtoffer in het verhaal is. “Hij werd aangevallen door die fietser”, zo stelde zijn raadsman. “Hij werd bespuwd en heeft zelfs zijn T-shirt bewaard. We willen dat het kledingstuk onderzocht wordt op speekselsporen, maar dat wordt geweigerd.”

Volgens de aanklager is de autobestuurder wel degelijk de agressor. “Er was een objectieve getuige die verklaringen heeft afgelegd”, zo klonk het. Er wordt een werkstraf van 85 uur, samen met een geldboete van 400 euro, geëist.

Vonnis volgt op 9 november.