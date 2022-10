In deze zaakjes smaakt de herfst naar pompoen: van ‘Pum King’-croque tot Pumpkin Spice Latte

De zachte, volle en licht nootachtige smaak van pompoen leent zich perfect tot hartige gerechten, soep of gebak. Deze gezellige lunch- en koffiebars in Limburg voegen voor de gelegenheid een streepje oranje toe aan hun menukaart.

Pumkin Spice Latte in Kozi Koffiebar in Genk

Volgens Starbucks is dePumpkin Spice Latte het bestverkopende seizoensgebonden drankje ooit. De melkkoffie waaide over uit de Verenigde Staten en staat intussen op de menukaart van elke trendy koffiebar, zo ook in de Kozi Koffiebar in Genk centrum (4,2 euro). Voor wie het nog kruidiger mag, is er trouwens ook de Winter Spice Latte: net dat tikkeltje pittiger.

Rootenstraat 23 in Genk. Info: www.instagram.com/kozi.koffie

Croque met pompoen in Krok in Genk

Vers uit het croque-ijzer: de ‘Pump King’ met pompoen, bosbes emulsie, creamcheese, kaas (13,50 euro) en spek als supplement (2 euro extra). Voor wie helemaal in thema wil blijven, is er ook de Pumkin Spice Latte. Tijdens de maand ‘(kr)oktober’ staat er in Krok trouwens nog meer lekkers op het menu om de herfst door te komen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een croque met camembert, champignon, spek en kaas?

Stadsplein 2 in Genk. Info: www.krokgenk.be

Pompoensoep in El Verde in Genk

De plantaardige lunchbar El Verde werkt met een kleine vaste kaart, aangevuld met suggesties en soep van seizoensgebonden groenten. In oktober kan je hier dus - uiteraard - terecht voor een dampende kom pompoensoep (5,5 euro). De groenterestjes worden hier trouwens standaard verwerkt tot soep, waarvan je gratis een proevertje krijgt bij je lunch. Nog meer pompoen op de dessertkaart: overheerlijke pompoen cheesecake.

Winterslagstraat 35 in Genk. Info: www.instagram.com/elverdeofficial

Pompoengebak in Cantine Clementine in Hasselt

Cantine Clementine is de roze hemel voor zoetekauwen. De creatieve uitbaters laten geen moment aan hun neus voorbij gaan om hun gebak in thema uit te dossen. Zo kan je er nu smullen van een prachtig versierde cake met pompoen (4 euro), qua smaak vergelijkbaar met worteltaart. Of van kruidige pompoenkoekjes met een zachte binnenkant en een kruidig, krokant suikerlaagje (2,5 euro).

Maastrichterstraat 80 in Hasselt. Info: www.cantineclementine.com

Pompoentaart bij Vangroenten in Hasselt

Seizoensgebonden: dat is de leuze van Vangroenten in Hasselt. De gerechten zijn er afhankelijk van de mindset van de kok én van de oogst van de groenteboer. Omdat de pompoenoogst dit jaar wel snor zit, kan je hier de komende weken de ‘Vangroententaart’ (14 euro) bestellen, op basis van pompoen. Andere ingrediënten: rode ui, Nieuw-Zeelandse spinazie, prei, prinsessenboontjes en pastinaak. Gekruid met onder meer currypoeder, nootmuskaat en rozemarijn. Voor 17 euro krijg je er een extra salade bij. Njam!

Runkstersteenweg 39 in Hasselt. Info: www.vangroenten.be

