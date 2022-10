Brits premier Truss belooft dat ze land door “de storm” zal loodsen

Truss staat nog maar een maand aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk, maar staat nu al in het oog van de storm. Vooral haar pakket belastingsverlagingen moet het ontgelden. Een van de maatregelen - een belastingverlaging voor de allerrijksten - werd ondertussen al teruggedraaid.

Tijdens haar speech op de partijbijeenkomst onderstreepte Truss dat het land een “nieuw tijdperk” is binnengetreden nu koning Charles II zijn moeder koningin Elizabeth II heeft opgevolgd.

“Het zijn stormachtige dagen. We hebben samen gerouwd om de dood van koningin Elizabeth en bevinden ons nu in een nieuw tijdperk onder koning Charles. We hebben af te rekenen met een wereldwijde economische crisis als gevolg van de coronapandemie en Poetins verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. In deze moeilijke tijden, moeten we een tandje bijsteken. Ik ben vastberaden om het Verenigd Koninkrijk vooruit te stuwen, ons door de storm te loodsen en ons als natie sterker te maken”, aldus Truss.

Truss benadrukte dat ze drie prioriteiten heeft voor de Britse economie: “groei, groei en nog eens groei.” Daarvoor zegt Truss een duidelijk plan te hebben. Ze kondigde een “nieuw tijdperk” aan dat “ongegeneerd pro-groei” is. “Er is geen alternatief. Ik ben bereid de moeilijke beslissingen te nemen. Je kunt erop vertrouwen dat ik doe wat nodig is. We mogen niet toegeven aan de stemmen van onheil”, zei ze.

“Verandering gaat altijd gepaard met moeilijkheden. Daar zal niet iedereen een voorstander van zijn”, hield ze haar publiek voor.

Greenpeace verstoort speech

Tijdens de toespraak werden demonstranten van Greenpeace uit de zaal gezet. De betogers hadden een vlag met daarop “wie heeft hiervoor gestemd?” Truss gaf de beveiliging opdracht de vrouwen uit de zaal te verwijderen.

Enkele Greenpeace-activisten verstoorden de speech. — © AFP

Niet veel later in haar speech noemde Truss linkse activisten “vijanden van het bedrijfsleven” en deel van een “anti-groeicoalitie” samen met oppositiepartijen, vakbonden en brexit-ontkenners. Ze zouden naar de BBC rennen en “leuren” met desinformatie, beweerde ze. Ze hebben geen eigen ideeën, aldus Truss. “Wij zijn de enige partij die een duidelijk plan heeft om Groot-Brittannië in beweging te krijgen”, klonk het nog.

Oud-minister en Conservatief Grant Shapps waarschuwde van tevoren dat de politieke toekomst van Truss kon afhangen van de speech. Er kan binnen de partij een vertrouwensstemming worden georganiseerd over haar positie als haar toespraak geen invloed heeft op de populariteit van de Conservatieven, zei hij tegen Times Radio. Shapps zei dat parlementsleden waarschijnlijk niet gaan afwachten terwijl de partij keldert in de peilingen.