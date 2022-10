Manchester United-coach Ten Hag over bankzitter Cristiano Ronaldo: “Natuurlijk was hij daar niet blij mee”

Het gaat bergaf met Cristiano Ronaldo, die bij Manchester United zijn basisplaats definitief kwijt is. De geruchtenmolen over een vertrek in januari komt nu al op gang, maar coach Erik ten Hag wil daar voorlopig niets van weten.

De 37-jarige Portugees kwam afgelopen weekend op het veld van Manchester City (6-3 verlies) niet van de bank. “Dat had niets te maken met januari of zijn toekomst”, aldus Ten Hag op zijn persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel tegen Omonia Nicosia. “Ik zie niet dat Cristiano ongelukkig is op de trainingen, hij oogt gelukkig en traint goed.”

Ronaldo gelukkig met een rol als bankzitter? Dat klinkt vrij ongeloofwaardig. “Natuurlijk was hij niet blij dat hij zondag niet speelde, begrijp me niet verkeerd”, gaf Ten Hag nog toe. “Als een speler gelukkig en tevreden op de bank zit, is United niet de club waar je moet zijn.”

Ronaldo had zijn comeback bij Manchester United wellicht anders voorgesteld. Vorig seizoen had United het al heel moeilijk en eindigde het pas als zesde. Maar toen kon Ronaldo over alle competities heen toch 24 doelpunten maken. Dit seizoen zit CR7 aan één doelpunt, op strafschop in de Europa League...