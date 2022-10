Dochter (10) van Kourtney Kardashian slaapt nog bij mama in bed. Is dat wel gezond? Wanneer slaapt een kind best alleen?

Penelope Disick (10) slaapt nog elke avond in het bed van haar moeder, realityster Kourtney Kardashian. Dat vertelde de 43-jarige moeder zelf in de Not Skinny But Not Fat podcast van Dear Media. Maar moet de tienjarige niet dringend aan haar eigen bed wennen? En wat met de partner van Kourtney? Slaapcoach Nathalie Schittekatte van ‘Snuggles and Dreams’ licht toe.