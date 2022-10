OVERZICHT. Dit zijn de elftallen van de maand september in de provinciale voetbalreeksen

Het concept is alom gekend: onze medewerkers vragen na elke wedstrijd aan de coaches om alle spelers van de tegenpartij (die minstens een half uur gespeeld hebben) een score op tien te geven en wie op het einde van de maand/het seizoen het beste rapport kan voorleggen, is onze Speler van het Jaar in die reeks.

Dit zijn alvast de eerste tussenstanden en de eerste elftallen van de maand. Enkele vaststellingen:

In eerste provinciale neemt het spitsenduo Janssen-Paredis van Bree-Beek de leiding en staan twee van de vier broers Bertrands van Eksel in ons elftal.

In tweede provinciale staat Sebastien Daminet, vorig seizoen nog eindlaureaat in derde, ook een reeks hoger meteen de leiding.

In derde provinciale grijpt Maasland NO A de macht in 3C en in 3A staat Sven Sleypen, vorig seizoen nog op het podium in eerste provinciale, opnieuw op een podiumplaats.

In vierde provinciale zwaait Winterslag met liefst zes spelers in het elftal de scepter in 4D.

In de vrouwenreeksen bezet Kadijk het volledige podium in 2B en gooit ook nieuwkomer Zonhoven hoge ogen.

