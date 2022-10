Oekraïne herovert ook delen van Loehansk, zegt gouverneur van regio

“Nu is het officieel. De ontruiming van de regio Loehansk is begonnen. Verschillende plaatsen zijn al bevrijd van het Russische leger. De Oekraïense vlag wordt daar gehesen”, aldus Hajdaj in een video op Telegram. Hij vertelde echter niet over welke plaatsen het precies gaat.

Het Oekraïense leger heeft de voorbije weken aanzienlijke vooruitgang geboekt in het noorden van de zuidelijke regio Cherson en heeft bijna de hele regio Charkov heroverd van de Russen. Dat maakt de weg vrij voor de voortzetting van het tegenoffensief in de richting van Loehansk.

Het Kremlin belooft de gebieden die Kiev heeft heroverd in geannexeerde regio’s in het zuiden en oosten van Oekraïne, terug te winnen. Deze regio’s zullen “voor altijd” bij Rusland horen, klinkt het.

“We zullen de gebieden heroveren en blijven de lokale bevolking consulteren over hun wens om in Rusland te leven”, verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin. Hij antwoordde daarmee op een vraag van journaliste over de exacte grenzen van de geannexeerde regio’s, waar Russische troepen enkele nederzettingen hebben verlaten na Oekraïense tegenoffensieven.