50-jarigen basisschool Lommel-Barrier houden reünie

Vrijdag 30 september kwamen de 50-jarigen en oud-leerlingen van de vrije gesubsidieerde basisschool (aan de kerk) in Lommel-Barrier nog eens samen. Het was intussen tien jaar geleden dat ze elkaar nog gezien hadden.

“Tien jaar geleden werd er een reünie georganiseerd omdat we 40 werden”, klinkt het. “Onze leerkrachten meester Spooren en juffrouw Sevens waren er toen ook bij. De meester was er nu niet bij, maar de meeste klasgenoten van toen waren ook dit keer weer aanwezig. Door de jaren heen hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van Lode en Filip afscheid. Daarom gaan we vanaf nu om de vijf jaar samenkomen.”

Het feest ging door in de kantine van Stort Sport en duurde tot in de vroege uurtjes met leuke gesprekken aan de toog, lekkere hapjes en drankjes... “We kijken nu al uit naar de volgende keer.”