Leerlingen campus Genk Middenschool schrijven kaartjes voor senioren

In 1990 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1 oktober uit tot dag van de ouderen. De leerlingen van GO! campus Genk Middenschool grepen deze gelegenheid aan om de bewoners van het lokale rusthuis te verrassen met zelfgeschreven kaartjes.

“Twee jaar geleden organiseerden we al een schrijfactie voor de senioren die verblijven in seniorenresidentie De Vierde Wand”, vertelt Nicky Van Oevelen, directeur van GO! campus Genk Middenschool. “We merkten toen dat heel wat ouderen oprecht genoten van de aandacht die ze kregen van een jongere generatie. Heel wat ouderen waren ontroerd door het feit dat er aan hen gedacht werd en apprecieerden de geste van onze leerlingen. Vorig jaar organiseerden we de actie in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. Dit jaar herhaalden we de actie naar aanleiding van de dag van de ouderen.”

“De kaartjes werden gemaakt en beschreven tijdens de lessen Maatschappij en welzijn door de leerlingen van 2a en 2b”, zegt coördinator Andrea Olaerts. “Op zaterdag 1 oktober trok ik samen met leerling Destyni Banken naar het rusthuis om de kaartjes te overhandigen.” Opnieuw viel het enthousiasme van de bewoners op. “In een rechtvaardige maatschappij worden de mensen die vaak de basis legden voor onze welvaart niet vergeten eens ze op leeftijd zijn. Deze levensles wilden we, naast het creëren van een warm moment, onze leerlingen voor ogen houden.”