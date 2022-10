50 mensen zingen samen in C-mine

Genk

C-mine stond het afgelopen weekend in het teken van het Internationaal Korenfestival Vlaanderen. Dit was al de tweede editie die op Genks grondgebied plaatsvond. Van heinde en verre trokken zangkoren naar de voormalige mijnsite in Genk met als enige doel: samen zingen. De Genkse socioculturele raad ging de samenwerking aan met de organisatoren van het festival om op zaterdagnamiddag een heus ‘Cité Chantant’ te houden.