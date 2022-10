Stijging van het aantal leerlingen voor Scholengroep 14 Maasland

Genk

Scholengroep 14 Maasland mocht in september 5.769 leerlingen verwelkomen. Dat is een stijging met 1,3 procent van het aantal leerplichtige leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar. De groei binnen de scholengroep ligt in lijn met de algemene groei binnen het GO!, waar een stijging van 1,82 procent merkbaar was.