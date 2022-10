Op reis met Den Rooden Vogelaer VAT brengt toneelstuk in het dialect

Teuven-Voeren

Op ‘Reis met Den Rooden Vogelaer’ is het nieuwste komisch toneelstuk van het Voerens Amateur Toneel. Het VAT speelt deze eigen productie onder regie van Hugo Weerens op 7 en 8 oktober 2022 in het Dorpshuis in Teuven. De liefhebbers van toneel van eigen bodem (in het dialect) hebben er twee jaar op gewacht en dus niets dan blije en vrolijke gezichten bij de de première van de comedie zowel bij acteurs als toeschouwers.