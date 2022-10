Tijd voor de herfstschoonmaak: 5 kleine ingrepen met een grote impact

1. Oktober is traditioneel de woonmaand. Met relatief kleine veranderingen kun je je interieur al een nieuwe look geven. Bijvoorbeeld door het gebruik van accessoires als kussens of kaarsen of door een kleine opruimbeurt.

2. Zo geven open kasten met losse gebruiksartikelen onrust in de woonkamer. Zet een paar decoratieve stukken neer en bewaar de rest van de spullen in mooie opbergdozen of manden.

3. Schuif de boeken helemaal tot aan de rand van de boekenplank. Dit oogt niet alleen rustiger, maar is ook makkelijker bij het schoonmaken.

4. Groen in huis blijft een belangrijke woontrend. Koop een grote groene plant of groepeer een aantal kleinere planten bij elkaar voor een geweldig groen effect. Gebruik een plant als afscheiding, leid een klimplant langs de kast of zet een grote bak met grassen op de eettafel.

5. Bent u niet zo’n kei in regelmatig water geven? Echeveria, vetplant en cactus kunnen in de volle zon staan en hebben maar weinig water nodig. Ook begonia en hedera hebben maar weinig aandacht nodig.