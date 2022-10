David Goffin kan geen vervolg breien aan stunt tegen nummer één en is uitgeschakeld op ATP Nur-Sultan

De Luikenaar, 66ste op de ATP-ranking, verloor op het hardcourt in de Kazachse hoofdstad in de tweede ronde van de Fransman Adrian Mannarino (ATP 51). Het werd 3-6, 6-1 en 7-5 na 2 uur en 16 minuten.

Het was de achtste ontmoeting tussen de dertigers. Goffin leidde in de onderlinge confrontaties met 5-2, maar had wel hun laatste duel – begin dit seizoen in Montpellier – verloren van Mannarino.

Dinsdag had Goffin nog voor een verrassing gezorgd door als lucky loser de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz uit te schakelen met 7-5 en 6-3.

In de kwartfinales speelt Mannarino tegen het Russische vijfde reekshoofd Andrey Rublev (ATP 9). Die schakelde de Chinese qualifier Zhizhen Zhang (ATP 126) uit.