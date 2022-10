VROUWENVOETBAL. Dit zijn onze elftallen van de maand september

Hier zijn ze, de eerste elftallen van de maand van het voetbalseizoen 2022-23. Fleur Swennen (Bocholt), Stephanie Meykens (Sp. Hasselt), Jessica Bijnens (Louwel), Morgan Breuls (Louwel) en Emily Dirx (DV Bilzen Utd.) zijn de maandwinnaars in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal. In tweede provinciale A staan Emma Lowist (Wiemismeer) en Jill Wouters (DV Bilzen Utd. B) aan de leiding, in tweede B is Lore Hendrikx (Kadijk) onze nummer 1. Ons referendum, waarin trainers de spelers van de tegenpartij na elke wedstrijd een score op tien geven en die cijfers netjes opgeteld worden, is aan haar 21ste editie toe. Wie wil hier in mei niet op het podium staan?