Toen hij die ene foto zag, wist de peetvader van de tv-koks met zichzelf geen blijf meer: nieuwe biografie legt uit wat voorafging aan zelfdoding van Antony Bourdain

Topchef, sterauteur, tv-vedette, vrouwen bij de vleet. En toch pleegde Antony Bourdain (61) vier jaar geleden zelfmoord in een Franse hotelkamer. Waarom? “Omdat Bourdain kapotging aan drank, maar vooral aan de zieke relatie met de Italiaanse actrice Asia Argento”, stelt de biografie Down and out in paradise, die vrijdag verschijnt.