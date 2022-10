Martelkamer ontdekt in Charkov: “Mensen werden levend begraven”

De Oekraïense politie in Charkov zegt een Russische martelkamer ontdekt te hebben in de bevrijdde stad. Er zou een doos verzameld zijn met gevonden uitgetrokken gouden tanden en kunstgebitten.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn er ook mensen levend begraven. Ook is er een gasmasker gevonden. Deze was gevuld met een brandende doek om iemand de dwingen scherpe rook in te ademen.

De martelkamer werd ontdekt door onderzoeker Serhii Bolvinov. Op Twitter schrijft hij dat buren continu geschreeuw hoorden vanaf deze plek.