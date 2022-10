Angelina Jolie: “Brad Pitt wurgde een van de kinderen en sloeg een ander in het gezicht”

Over de split van Brangelina is al veel geschreven. Enkele maanden geleden raakte bekend dat Jolie de scheiding aanvroeg nadat het voormalige koppel ruzie had op een vliegtuig van Frankrijk naar Californië in september 2016. Wat er zich daar precies had afgespeeld, bleef lange tijd onduidelijk. Maar nu zijn er meer details. Dat door een aanklacht van Jolie.

De twee acteurs zijn al enige tijd in een juridische discussie verwikkeld. Nadat het koppel uit elkaar ging, klaagde Pitt zijn voormalige echtgenote aan en beweerde dat zij zijn “contractuele verwachtingen” had geschonden toen ze haar aandeel in hun wijnmakerij had verkocht. Pitt werd daar niet van op de hoogte gebracht en dat is volgens hem in strijd met hun contract.

Jolie heeft nu een tegenaanklacht ingediend omdat ze volgens haar advocaten “veel moeite had gedaan om hun kinderen te beschermen tegen de pijn die Pitt het gezin die dag (van het vliegtuig, red.) aandeed. Maar toen Pitt deze rechtszaak aanspande om opnieuw controle te krijgen over Jolies financiële leven en haar te dwingen zich weer bij haar ex-man aan te sluiten als een bevroren zakenpartner, dwong Pitt Jolie voor het eerst zichzelf publiekelijk te verdedigen over deze kwesties”, dat schrijven de advocaten van de actrice.

In de aanklacht beschrijft Jolie haar kant van wat er op dat bewuste vliegtuig gebeurd is. De ruzie begon volgens Jolie toen Pitt haar ervan beschuldigde “te eerbiedig” te zijn tegenover hun kinderen en tegen haar schreeuwde in de badkamer. “Pitt greep Jolie bij haar hoofd en schudde haar door elkaar, pakte haar schouders en schudde haar nogmaals door elkaar voordat hij haar tegen de muur van de badkamer duwde”, aldus het dossier. “Pitt sloeg vervolgens meerdere malen op het plafond van het vliegtuig, waardoor Jolie de badkamer verliet.” Er zou ook met bier en wijn gegooid zijn.

Toen een van de kinderen probeerde Jolie te verdedigen, stormde Pitt naar het kind, waardoor Jolie hem van achteren greep. Pitt “wurgde een van de kinderen en sloeg een ander in het gezicht”.

Pitt en Jolie leerden elkaar kennen op de set van de film Mr. & Mrs. Smith in 2005. Het koppel trouwde in 2014 en ging twee jaar later uit elkaar. Ze hebben samen zes kinderen.

(sgg)