Na maandenlange geruchten: Gisele Bündchen en Tom Brady zouden nu echt scheiden

Het zat er al even aan te komen, maar nu zou het eindelijk zover zijn. Volgens het magazine Page Six zou de scheiding van Gisele Bündchen en Tom Brady in gang gezet zijn. Na dertien jaar zou er zo dus een einde komen aan het huwelijk tussen het Braziliaanse topmodel en de Amerikaanse football-speler.

De geruchten begonnen enkele maanden geleden, toen het koppel besloot om tijdelijk apart te wonen na een felle ruzie. De aanleiding daarvoor was volgens verschillende bronnen de beslissing van Brady om na een pensioen van 40 dagen een comeback te maken bij de Tampa Bay Buccaneers. Een wending die bij Bündchen in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten.

Vermogen verdelen

Een bron wist nu te vertellen aan Page Six dat beiden een advocaat onder de arm hebben genomen met het oog op de scheiding. “Ik had nooit gedacht dat deze ruzie het einde zou betekenen voor hen, maar het lijkt er wel op. Ik denk niet dat er nog een weg terug is. Ze hebben beiden advocaten en informeren zich over de gevolgen van een scheiding, wie wat krijgt en hoe de financiën er zullen uitzien”, aldus de anonieme bron in een verklaring aan het magazine. Volgens Celebrity Net Worth zou het koppel samen een vermogen hebben van 650 miljoen dollar, dus er valt ongetwijfeld heel wat te bespreken.