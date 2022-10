Op 25 oktober kans op gedeeltelijke zonsverduistering

De gedeeltelijke zonsverduistering zou plaatsvinden op 25 oktober om 12.04 uur en er zal zowat 30 procent van de zon bedekt zijn. Ministers van Wetenschapsbeleid Jo Brouns (CD&V) en Onderwijs Ben Weyts (N-VA) roepen leerkrachten dan ook op er de nodige aandacht aan te schenken. De volkssterrenwachten voorzien daarom het nodige lesmateriaal dat inzicht verschaft over hoe zon, aarde en maan ten opzichte van elkaar bewegen en zich tot elkaar verhouden. De campagne sluit ook aan bij het STEM-actieplan dat leerlingen warm wil maken voor de richtingen wetenschap en techniek, omwille van het tekort aan afgestudeerden.

“Een fascinerend natuurfenomeen kan wetenschap tastbaar én aantrekkelijk maken voor een jong publiek. De eclipsbril - hoe die werkt en waarom die belangrijk is - is voer voor een leuke eerste les”, aldus minister Weyts. Brouns onderstreept dan weer dat we op 25 oktober “heel even een reusachtige Pac-man aan onze hemel zien prijken”.

Archiefbeeld. — © Paul Van den Eynde

De Vlaamse volkssterrenwachten willen naast leerlingen ook alle geïnteresseerden zo veel mogelijk informeren over de eclips. Daarom lanceren ze een nieuwe campagne aan de hand van een informatiebrochure, -video en website, die te raadplegen is via www.eclips2022.be. De volkssterrenwachten waarschuwen wel dat zonnewaarnemingen niet zonder gevaar zijn en vragen mensen om gebruik te maken van een eclipsbril bij het bekijken van de zonsverduistering.