Bocholt

Alice Rynkens (70) en Tony Das (73) stapten 50 jaar geleden, op 7 juli 1972, in het huwelijksbootje. Hun gouden huwelijksverjaardag vierden ze samen met hun familie op zaterdag 1 oktober. Tony had een steenkappersbedrijf in Bree, Alice zorgde voor het huishouden. Nu wandelen en turnen ze graag en gaan ze af en toe eens gezellig uit eten.