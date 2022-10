Movistar verlengt contracten van ervaren Spaans kwartet

De 32-jarige Torres is bezig aan zijn derde seizoen bij Movistar. De voormalige wereldkampioen ploegkoers behaalde nog geen profzege.

Lluis Mas, ook 32, rijdt sinds 2019 voor Movistar. Hij heeft een rit in de Ronde van Turkije (2015) op zijn erelijst.

De 37-jarige Rojas is een meubelstuk van het Spaanse team. In 2023 gaat hij zijn zeventiende seizoen in bij de ploeg van Eusebio Unzué. De ex-ritwinnaar in de rondes van het Baskenland en Catalonië greep eind juli net naast de dagzege in de Ronde van Wallonië. In de vierde etappe naar Couvin moest hij alleen de Italiaan Davide Ballerini (Quick-Step) voor zich dulden.

Ook de 38-jarige Imanol Erviti, tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Spanje, is al jaren een vaste waarde bij Movistar. Volgend jaar wordt zijn negentiende bij de Spaanse World Tour-formatie.