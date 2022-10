Hans Niemann heeft “waarschijnlijk” in meer dan 100 schaakpartijen vals gespeeld

Bewijs kon de wereldkampioen niet geven. Maar toen hij eind september na één zet de schaakpartij tegen de veel lager gerangschikte Hans Niemann opgaf, stond de schaakwereld op stelten. Niet veel later sprak de Noor zich uit over de zaak. “Niemann heeft meer bedrogen dan hij publiekelijk heeft toegegeven”, schreef hij op Twitter. Niemann had al toegeven dat hij enkele jaren eerder als kind inderdaad had vals gespeeld tijdens onlinepartijen en noemde het “de grootste fout uit zijn leven.”

Maar volgens een onderzoek van Chess.com zou Niemann “waarschijnlijk veel vaker” vals gespeeld hebben dan hij toegegeven heeft. De website claimt dat hij zelfs in 2020 nog valsspeelde.

Het onderzoek vergeleek de zetten van Niemann met die die voorgesteld werden door een schaakcomputer. Die computers zijn nog steeds veel sterker dan een schaker zelf. “In totaal hebben we vastgesteld dat Hans waarschijnlijk heeft vals gespeeld in meer dan 100 online schaakwedstrijden, waaronder verschillende prijzengeldwedstrijden,” aldus het rapport.

De website merkt wel op dat hoewel zijn resultaten “statistisch buitengewoon” zijn, er geen “direct bewijs” is dat Niemann vals had gespeeld in zijn overwinning tegen Carlsen of in andere fysieke partijen in het verleden. Volgens Chess.com waren er wel enkele aspecten “verdacht” in zijn wedstrijd met Carlsen. Zo noemen daarbij bijvoorbeeld zijn uitleg na de wedstrijd.

Chess.com merkte ook anomalieën op in het tempo waarin Niemann verbeterde. In minder dan twee jaar tijd ging hij van ongeveer plaats 800 naar de top vijftig. Die stijging zou de snelste stijging “in de moderne geschiedenis” zijn en hij zou ook “veel later dan zijn collega’s” opgeklommen zijn.

