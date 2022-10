VS willen vliegdekschip naar Zuid-Korea sturen na rakettest Noord-Korea

Het schip was in september al in Zuid-Korea, voor een eerste bezoek sinds vier jaar. Het schip nam toen deel aan een oefening van Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten.

Dinsdag lanceerde Pyongyang een ballistische middellangeafstandsraket in de Japanse Zee. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket over de Japanse eilandengroep vloog. Als reactie vuurden ook de Verenigde Staten en Zuid-Korea woensdag vier raketten af in de richting van de Japanse Zee.