Europese lidstaten bereiken akkoord over nieuwe sancties tegen Rusland

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid Josep Borrell stelden de nieuwe sancties vorige week woensdag voor. Aanleiding was de nieuwe “escalatie” die Rusland veroorzaakt had met de organisatie van annexatiereferenda in Oekraïne, de mobilisatie van honderdduizenden Russen en de nieuwe dreiging met de inzet van kernwapens. Intussen heeft Rusland een deel van het Oekraïens grondgebied geannexeerd, ook al is daar in het verloop van de oorlog nog niet veel van te merken.

Zeven dagen later, en een dag voor de Europese leiders in Praag bijeenkomen, hebben de ambassadeurs van de 27 lidstaten het sanctiepakket al goedgekeurd. De details worden donderdag bekendgemaakt, wanneer de maatregelen in het Publicatieblad van de EU verschijnen.

Nog meer Russische producten van de Europese markt weren, zou Rusland 7 miljard euro aan inkomsten moeten kosten, zei von der Leyen bij de presentatie van het sanctiepakket. Op de import van Russische diamanten komt er geen verbod, al riepen daar deze week in het Europees Parlement verschillende politici toe op. Zo ook Kathleen Van Brempt (Vooruit), die een importverbod voor staalproducten vanuit Rusland “hypocriet” vindt als ook de diamanthandel niet aangepakt wordt.

Referenda

Het uitgebreide exportverbod betreft vooral technologie waar het militaire complex van het Kremlin gebruik van maakt. De Commissie legde vorige week ook een voorstel op tafel om EU-burgers te verbieden nog langer te zetelen in de bestuursorganen van bedrijven die door de Russische overheid worden gecontroleerd.

Voor de invoering van een prijsplafond op Russische olie, zoals was afgesproken in de schoot van de G7, heeft de Commissie dan weer een juridische basis gevonden. De lijst met Russische personen en entiteiten die het doelwit vormen van een reisverbod en de blokkering van hun activa wordt uitgebreid met lokale bestuurders in Loehansk, Cherson, Donetsk en Zaporizja en met andere personen die betrokken waren bij de referenda in deze gebieden. Ook personen die betrokken zijn bij de rekrutering van reservisten of bij de verspreiding van desinformatie zouden aan de lijst worden toegevoegd.