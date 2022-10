Vlaams Belang-raadslid dat Lamkel Zé ‘mensaap’ noemde, is ontslagen bij Atlas Copco

Wilrijks districtsraadslid Werner de Gres, die op Facebook voetballer Didier Lamkel Zé een ‘mensaap’ noemde, is ontslagen bij Atlas Copco. Eerder zette Vlaams Belang de Gres al op non-actief, nu krijgen zijn uitspraken op Facebook dus nog een staartje. Zijn werkgever, Atlas Copco, heeft besloten zijn contract stop te zetten, nadat hij eerder al een schriftelijke waarschuwing kreeg voor racistische uitlatingen.

De Gres kwam onder vuur te liggen na een reactie op Facebook na de wedstrijd tussen KV Kortrijk en R. Antwerp FC. Zelf betuigde hij zijn spijt al. Het bericht is intussen verwijderd. “Het is in een opwelling gebeurd, ik ben géén racist”, reageerde hij eerder.

Eerdere waarschuwing

“Atlas Copco heeft beslist om de professionele samenwerking met de heer De Gres te beëindigen”, reageert het bedrijf via Wouter Ceulemans, President Airtec Divisie Atlas Copco. “Dit naar aanleiding van racistische uitlatingen op sociale media, waarvoor onze werknemer reeds eerder een schriftelijke waarschuwing kreeg. Bij Atlas Copco in Wilrijk werken meer dan vijftig verschillende nationaliteiten. We streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving en vragen onze medewerkers een constructieve samenwerking aan te gaan. Racisme kent geen plaats binnen ons bedrijf.”

De Gres zelf wenst niet te reageren.

