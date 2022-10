Eerste WK Gravel kan meteen pronken met tal van wereldtoppers aan de start, het wordt ook parade van gravelfietsen

Dit weekend wordt in het Italiaanse Veneto het allereerste WK Gravel gereden. Deze nieuwe fietsdiscipline is enorm populair, ook bij profwielrenners. Dat blijkt ook uit de indrukwekkende deelnemerslijst: heel wat wereldtoppers uit diverse wielerdisciplines nemen deel.

In totaal staan er 556 deelnemers aan de start met 39 verschillende nationaliteiten. Heel wat wereldtoppers uit diverse wielerdisciplines nemen deel. Bij de vrouwen zijn dat onder meer de multidisciplinaire Pauline Ferrand Prevot en ook Elisa Longo Borghini. Bij de mannen valt uiteraard de naam van Mathieu van der Poel op die meteen zijn graveldebuut maakt. Verder staan ook Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Alexey Lutsenko, kersvers wereldkampioen bij de beloften op de weg Yevgeniy Fedorov, Magnus Cort Nielsen en Zdenek Stybar aan de start, maar evenzeer drievoudig wereldkampioen mountainbike marathon Alban Lakata.

“We gaan zondag een beetje geschiedenis schrijven”,blikte Van der Poel eerder al vooruit. “Voor mij wordt het mijn allereerste gravelwedstrijd ooit, al is dit ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik heb ook al eens getraind op de gravelbike en het voelt als een combinatie tussen de weg en cyclocross. De aanpassing duurde niet zo lang. Al ga ik in de eerste plaats voor het plezier. Als het gevoel oké zit, dan gaan we uiteraard voor het best mogelijke resultaat zondag.”

Populaire markt

Gravelracen is enorm populair, de (aangepaste) koersfietsen met bredere banden bieden een gevoel van vrijheid: op elke ondergrond kan je ermee uit de voeten. Het gravelcircuit is ook een alternatief circuit, waar winnen uiteraard een doel is maar de sfeer errond en erna minstens even belangrijk is.

Fietsmerken hebben zich ook massaal op deze nieuwe discipline gestort en de gravelfietsen graan gretig over de toonbank, en dat in deze tijden van crisis uiteraard erg welkom. Het WK wordt dan ook een parade van de nieuwste fietsen. Zo pronkt Canyon al met hun CanyonGrizl:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Recreanten rijden samen met de profs

Uniek aan die UCI Gravel World Championships: recreanten en masters rijden er samen met de profs, op een identiek parcours dat alleen wat korter is. Vrouwen en mannen vanaf 50 jaar rijden op zaterdag, net als de vrouwen elite, een wedstrijd van 140km. Op zondag rijden de mannen elite twee extra rondjes van 27km (goed voor in totaal 194 km), de amateurs (tot 50 jaar) doen het met één rondje extra.

Startplaats is dit jaar Vicenza, de aankomst ligt in het mooie ommuurde Cittadella. Over twee jaar, in 2024, vinden de UCI Gravel World Championships plaats in de Brabantse Wouden, de groene long van Vlaams-Brabant.