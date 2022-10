Zuhal Demir pleit voor gesprekken over pesten na Tiktok-hype die leerlingen belachelijk maakt

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir pleit in een emotionele Facebookpost voor gesprekken met je kind over pesten. Een bezoekje aan de Smartschoolpagina van haar dochter, deed haar denken aan de nieuwe TikTok-hype bij jongeren. “M’n dochterlief mag dan nog maar vier jaar zijn, -bijna vijf zegt ze zelf- maar op een bepaald moment in haar leven zal ook zij geconfronteerd worden met opmerkingen over haar uiterlijk”, zegt ze.

Gisteren kwam aan het licht dat er in heel wat scholen leerlingen zich hebben gemeld. Hun profielfoto van Smartschool wordt namelijk gebruikt in TikTok-filmpjes. Via anonieme accounts beoordelen medeleerlingen elkaar door ze bijvoorbeeld HC (High Class) of marginaal te noemen.

TikTok kwam intussen met een update die een einde moet maken aan de filmpjes. Scholen kunnen er zelf voor kiezen of profielfoto’s al dan niet zichtbaar zijn voor leerlingen. Maar toch bleef het bericht Demir’s hoofd spoken.

“Onschuldig”

“Het zijn ‘maar’ onschuldige, grappige filmpjes denkt men. Een meme links, een TikTok rechts. Maar eens online, begint het een eigen leven te leiden”, geeft Demir aan in de post. “Je kan er als jongere niet meer aan ontsnappen. In een mum van tijd hebben ook andere scholen een filmpje gezien waarin jouw naam en foto staan. De reikwijdte van het posten wordt zowat altijd schromelijk onderschat.”

Demir wijst erop dat er meisjes en jongens zijn die er helemaal onderdoor gaan. “Is dat de maatschappij die we willen zijn?” Demir vindt daarom dat we elke dag weer onze kinderen moeten aanleren dat pesten nooit oké is. Net zoals je je kinderen aanleert dat ze geen papiertjes op de grond mogen gooien.

“Gisterenavond heb ik het met Rozanne (de dochter van Demirred.) over pesten gehad. Te laat, want ik heb al vier jaar lang kansen gemist om het te doen. Maar beter laat dan niet. En ik zal het nog vaak met haar erover hebben. Dat kindjes van pesten heel verdrietig worden, en heel veel moeten wenen. Dat het niet oké is om andere kindjes te laten wenen. Dat elk kindje zichzelf mag zijn. Voeren jullie dat gesprek ook voortaan? Dank ervoor.”