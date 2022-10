Woonzorgcampus Clarenhof start culinair avontuur

Vanaf september organiseert woonzorgcampus Clarenhof in Hasselt één keer per maand een culinaire avond. De bewoners van woonzorgcampus Clarenhof en hun familie, maar ook mensen van buitenaf kunnen dan een gezellige avond doorbrengen in het Grand Café.

Na het succes van de wekelijkse zomerbar op donderdagavond in de maanden juli en augustus besloten de organisatoren in het Clarenhof om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vanaf nu organiseren ze één keer per maand op vrijdgaavond ook een culinaire avond voor bewoners, hun familie en mensen van buitenaf. De spits werd afgebeten op 30 september. Het Grand Café werd voor de gelegenheid feestelijk aangekleed en de talrijke gasten konden genieten van een driegangenmenu dat werd bereid door het keukenpersoneel van de woonzorgcampus. De avond was een groot succes en het initiatief werd op veel enthousiasme onthaald.

De volgende afspraak is op vrijdagavond 21 oktober. Dan worden de Limburgse streekproducten in de kijker gezet met als thema 100 procent Lekker Limburgs.