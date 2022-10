Giulio zorgt voor vier generaties in Oudsbergen

Baby: Giulio Caccamese

Geboren op 7 juli 2022

Mama: Ilaria D'Arpino (33)

Papa: Robin Caccamese (36)

“Sinds juli dit jaar zijn wij verheugd met het viergeslacht in onze familie”, zegt Robin. “Van mijn grootvader Francesco (85) die naar hier is gekomen uit Italië om in de mijn van Winterslag te werken samen met mijn toen nog 6-jarige vader Gaspare (64) die nu in Zonhoven woont, tot mezelf, en nu onze eigen zoon Giulio. Het is de eerste achterkleinzoon die de familienaam draagt. Zo zijn onze familie en naam voor altijd verbonden met Limburg.”