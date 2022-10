Hier zijn ze, de eerste elftallen van de maand van het voetbalseizoen 2022-23. Seppe Janssen en Jules Paredis (Bree-Beek) zijn de twee maandwinnaars in eerste provinciale. Ons referendum, waarin trainers de spelers van de tegenpartij na elke wedstrijd een score op tien geven en die cijfers netjes opgeteld worden, is aan haar 21ste editie toe. Wie wil hier in mei niet op het podium staan?