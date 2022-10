Kernleden Samana Kessenich onder de indruk van klimaatkunstenaar Mathieu Hamaekers

“Het begon bij ijssalon Ruby’s, waar we genoten van 'iets lekkers' bij een tas koffie”, vertellen de kernleden. “Daarna gingen we op bezoek bij plaatselijke kunstenaar Mathieu Hamaekers die de aanpak van het klimaat in vraag stelt met een kalender die maar liefst 23.000 jaar vooruit blikt. Deze wel heel speciale man heeft ons meegenomen in een boeiende wereld met een deskundige en heel interessante uitleg. Na dit alles werd de dag afgesloten met een lekker etentje bij Bistro Papillon te Kinrooi. Het was een verrassende fijne namiddag.”