Fanfare Opoeteren krijgt lovend rapport voor optreden in Stokkem

In een organisatie van VLAMO-Noordoost nam de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius van Opoeteren zondag deel aan een evaluatieconcert. Samen met de muziekverenigingen van Kessenich, Opgrimbie, Rotem en Dilsen gaven ze een topconcert in in zaal Nieuwenborgh in Stokkem.

Het was alweer een tijdje geleden dat de muzikanten onder leiding van dirigent Toon Van Geyseghem nog eens een volledig concertprogramma presenteerden. Na de Mars der Medici volgde een mooie uitvoering van Alpina Saga, Chase the Sun en Coldplay in Symphony. Voor deze uitvoeringen werden ze beoordeeld door een deskundige jury. Maar het slotrapport was lovend voor het orkest. Dit geeft weer frisse moed aan het jonge orkest om op de ingeslagen weg verder te doen.

Het wordt nog een druk jaareinde voor de Opoeterse fanfare, want op zondag 16 oktober staat de restaurantdag gepland en twee weken later trekken de jongste muzikanten op muziekkamp naar Zutendaal. Op 19 november is het fanfare-orkest nog eens te gast in Molenbeersel. Daarna is het uitkijken naar 2023, want dan viert de muziekvereniging haar 120-jarig bestaan. De eerste ideeën staan alvast op papier om er een leuk feestjaar van te maken.