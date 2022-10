Neos Maaseik leert alles over 'ouder worden' met Luc van de Ven

Een lezing over ouder worden spreekt iedereen aan en in het bijzonder een seniorenvereniging als Neos Maaseik. Daarom nodigde de organisatie Luc van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog van campus Gasthuisberg, uit om dit onderwerp toe te lichten.

“Ondanks de misschien zwaar klinkende titel ‘Ouder worden’ werd het een luchtige, aangename en soms humoristische voordracht”, klinkt het bij Neos Maaseik. “De meeste factoren die ons ouder worden beïnvloeden kennen we of hebben we al aan den lijve ondervonden. Over de psychologie van het ouder worden wist Luc van de Ven ons op een zeer aangename manier te informeren. Tijdens de koffie en vlaai achteraf werd er dan ook nog veel nagepraat over de lezing en de fijne middag die we weer mochten beleven.”