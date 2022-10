Fotoclub Looi toont mooiste werken tijdens tweede fotosalon

In het weekend van 1 en 2 oktober organiseerde Fotoclub Looi haar tweede fotosalon in het Sociaal Huis in Tessenderlo.

Het salon begon op vrijdag met een ontvangst voor de bewoners van het Heuvelheem. Tijdens de officiële openingsreceptie, waarop verschillende leden van het gemeentebestuur aanwezig waren, sprak burgemeester Karolien Eens haar waardering uit voor onder meer dit initiatief. Zo'n 25 leden, waaronder ook een G-fotograaf, toonden beelden die niet alleen de goedkeuring wegdroegen van andere fotoclubs, maar waar ook de gewone bezoekers konden van genieten. Zelfs de jeugd was aandachtig de foto's van hun papa of mama aan het bewonderen. Het salon was zeker geslaagd en krijgt hopelijk bij de volgende editie in 2024 een even succesvol verloop.