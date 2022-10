De Regenboog Loksbergen laat wandelaars ‘dwalen met verhalen’

Sommige wandelaars kwamen aperitieven voor ze de wandeling aanvatten, anderen bleven hangen voor een verfrissend biertje of een hotdog na een stevige tocht. De kinderen konden zich uitleven op de speeltuin.

‘Dwalen met verhalen’ is een uitgestippelde wandelroute waarlangs verschillende verhaalborden geplaatst zijn. Op ieder bord staan drie QR-codes: een versie voor kleuters, kinderen en volwassenen. Door het scannen van de code hoor je een meeslepend verhaal vol fantasie. Meesterverteller Warre Borgmans leidt elk verhaal in met een verrassende anekdote. Er is een buggyproof wandeling van ongeveer 5 km en een offroad wandeling van ongeveer 8,5 km. De bewegwijzerde wandelingen blijven actief tot 14 oktober 2022.