Sint-Truiden

(Dirk Selis)

De Truiense onderneemster Veronique Debay (48) van de bekende boetiek ‘La V en Rose’ in de Luikerstraat in Sint-Truiden is dinsdagochtend plots overleden na hartfalen. De verslagenheid en het ongeloof in de Truiense binnenstad en bij haar familie zijn immens.