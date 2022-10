Oostenrijk 2019: Max Verstappen betrekt Honda nadrukkelijk in de hulde na zijn zege in Spielberg. — © Red Bull

In Suzuka is woensdag bekendgemaakt dat Honda officieel terugkeert in de F1. Terug van nooit weggeweest, want achter de schermen kwamen de motoren van Red Bull en AlphaTauri nog steeds van Honda. Max Verstappen mag de komende jaren op twee oren slapen.